Confronto Inzaghi spogliatoio: cosa ha chiesto alla squadra

Simone Inzaghi ha aspettato la vigilia di Empoli-Inter prima di aprirsi ad un confronto diretto con il suo spogliatoio. Dopo aver analizzato in video gli errori commessi nel derby d’Italia con la Juventus, il tecnico ha atteso i ritorni di Lautaro, Calhanoglu e Sommer da Parigi per discutere di questo inizio di stagione

Inzaghi ha utilizzato il termine ‘gestione’ come parola chiave del suo discorso per trasmettere la scossa ai suoi. Quella gestione fisica e mentale che sta evidentemente mancando ai suoi ragazzi, soprattutto nei finali di gara dove l’Inter ha incassato ben 6 reti delle 13 subite in campionato dall’80’ in avanti.

L’allenatore ha insistito sul concetto di tornare a ‘governare’ i momenti della partita per non farsi trascinare dagli eventi. Già a partire da questo pomeriggio, nel match in programma alle 18.30, si aspetta quindi la stessa cattiveria vista negli occhi di tutta la squadra nella stagione del tricolore e che a tratti sta mancando nei momenti più importanti.