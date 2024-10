Le probabili formazioni di Empoli-Inter: mini turnover per Inzaghi

Dopo il derby d’Italia contro la Juventus, per l’Inter di Simone Inzaghi arriva il primo ed unico turno infrasettimanale di questo campionato. Mercoledì 30 settembre alle 18.30, infatti, al Castellani si giocherà il match Empoli-Inter.

Per i nerazzurri ecco la trasferta insidiosa di Empoli su un campo in cui diverse squadre hanno faticato non poco sino a questo momento della stagione. Una sfida come sempre impegnativa, in cui il tecnico nerazzurro potrebbe operare un leggero turnover rispetto alle ultime scelte di formazione.

Di seguito le probabili formazioni di Empoli-Inter: