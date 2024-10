Nuovo attaccante dall’Atletico: Inter sul pupillo di Simeone

C’è un nuovo obiettivo sul mercato dell’Inter da tenere in considerazione per la prossima estate. Non si tratta di un profilo da primissima fascia, ma di un un calciatore dotato di grande esperienza che in un contesto come quello nerazzurro potrebbe rivelarsi particolarmente utile.

Dalla Spagna, infatti, hanno accostato all’Inter il nome di Angel Correa. L’attaccante argentino è legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel giugno 2026, ma potrebbe aprire ad un addio davanti ad una chiamata nerazzurra. Nonostante non venga utilizzato spesso dal primo minuto, è un attaccante per cui il Cholo Simeone ha grande stima e che spesso viene lanciato a partita in corso per la grande capacità di incidere in pochi minuti.

Una caratteristica che probabilmente manca a questa Inter, ‘povera’ di risorse così determinanti dalla panchina. Da qui, secondo fichajes.net, l’interesse dei nerazzurri per un profilo ‘low cost’ ma dotato della giusta esperienza per dare una mano alla squadra di Inzaghi nei momenti del bisogno. Correa è poi un attaccante che abbina qualità nello stretto ad un carattere grintoso: proprio per questa ragione Simeone lo ha sempre tenuto legato ai colchoners respingendo le proposte nei suoi confronti.

L’opinione di Passione Inter

A fine stagione, con gli addii sicuri di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, Angel Correa potrebbe essere sicuramente una buona opzione per l’attacco dell’Inter. L’argentino, ad esempio, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dello scorso anno mise in crisi i nerazzurri entrando dalla panchina con la giusta cattiveria. Per una squadra che sta trovando difficoltà proprio nelle risorse dalla panchina, potrebbe rappresentare un profilo da tenere d’occhio.

Al di là delle indiscrezioni spagnole, però, va ribadito come al momento non risultino in realtà contatti concreti tra le parti.