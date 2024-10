L’ora di Josep Martinez: quando può esordire con l’Inter

Fortemente voluto dall’Inter per sostituire il ritorno dal prestito di Emil Audero, Josep Martinez non ha ancora avuto modo di esordire in un match ufficiale a difendere la porta nerazzurra. Lo spagnolo, pagato circa 15 milioni di euro bonus compresi al Genoa, è arrivato come vice Sommer con l’obiettivo di crescere alle spalle dello svizzero fino a giocarsi il posto alla pari.

Ad oggi, sembra evidente che tra i due non sia partita: Inzaghi non ha mai messo in discussione l’ex Bayern Monaco sempre favorito sullo spagnolo. Eppure, nei report di Appiano Gentile pare che Martinez abbia da subito impressionato lo staff tecnico nerazzurro, sia per le abilità tra i pali ma anche nel gioco coi piedi.

Questo pomeriggio contro l’Empoli sarà ancora una volta Sommer a difendere i pali dell’Inter. Per Josep Martinez, però, l’impressione è che manchi sempre meno per il debutto ufficiale e chissà che non possa arrivare già domenica prossima quando i nerazzurri torneranno a San Siro per la gara contro il Venezia.