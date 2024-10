Figo: “Inter squadra da battere. Scudetto? Ecco cosa spero”

Intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luis Figo ha parlato della stagione dell’Inter. L’ex nerazzurro, presente lo scorso lunedì a Parigi per la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, ha avuto modo di incrociare i tre interisti presenti: Lautaro, Calhanoglu e Sommer. Ecco gli estratti principali delle sue parole:

INTER – “Seguo sempre con grande affetto ed interesse il calcio italiano, mi sembra viva un ottimo momento. E la mia Inter è sempre molto forte. Questo mi rende tanto felice, i nerazzurri sono sempre nel mio cuore”.

INTER-JUVE – “Purtroppo no, non l’ho potuta vedere per motivi personali. Ma ho visto il risultato finale e mi sembra che sia stata una partita spettacolare, straordinaria, con ben otto gol. Ed in Italia non siete abituati a vedere partite così pirotecniche, ricchissime di reti. Soprattutto poi in un Inter-Juventus… “.

SERIE A – “Non credo tanto diverso dagli ultimi anni, anche perché nel peso specifico del valore delle squadre non mi sembra sia cambiato poi tanto. La forza dell’Inter resta sotto gli occhi di tutti, è la squadra che ha dominato gli ultimi anni. Il Napoli anche è partito molto bene, sta facendo un ottimo inizio di stagione. E vediamo cosa sapranno fare anche Milan e Juventus”.

SCUDETTO – “Inter squadra da battere? Guardando gli ultimi anni credo proprio di sì. Ancora oggi è la squadra più completa di tutte. Chi vince lo Scudetto? Io spero l’Inter, è ovvio… “.