Infortuni Inter, ECCO quando tornano Acerbi e Calhanoglu

Si avvicina giorno dopo giorno il recupero degli infortunati in casa Inter. Se per Carlos Augusto se ne riparlerà solamente dopo la sosta di novembre, buone notizie da Appiano Gentile arrivano sul fronte Acerbi e Calhanoglu.

Entrambi, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, non sono partiti con i compagni per la trasferta di Empoli. Si tratta di un’assenza già calcolata nella testa di Simone Inzaghi che ha ben in mente quali saranno i tempi di recupero. Per Calhanoglu, infatti, è più che probabile una prima convocazione per il match di domenica a San Siro contro il Venezia.

Nel caso di Acerbi, invece, potrebbe essere necessario secondo il Corriere dello Sport qualche giorno in più. Non dovesse farcela per la prossima gara di campionato, il difensore dovrebbe comunque riuscire a rientrare tra i convocati di Inter-Arsenal di settimana prossima.