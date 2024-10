Buchanan all’esordio stagionale: “Apparso molto vivace”

Una delle poche consolazioni in un momento non particolarmente fortunato in casa Inter sul piano degli infortuni, riguarda il totale recupero di Tajon Buchanan. L’esterno canadese è tornato ormai da una settimana ad allenarsi in gruppo ed è andato anche in panchina nella sfida di campionato contro la Juventus.

L’ex Bruges, dunque, questo pomeriggio contro l’Empoli sarà ancora a disposizione di Simone Inzaghi che potrebbe mandarlo in campo per la prima volta in questa stagione. Sulle corsie esterne, infatti, il tecnico manderà dal primo minuto Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In panchina, l’unica alternativa oltre al canadese è Dumfries, pronto a subentrare sulla fascia destra.

In virtù dell’assenza di Carlos Augusto, che non ritornerà prima della sosta di novembre, dovrebbe essere Buchanan a prendere il posto di Dimarco a partita in corso nelle consuete rotazioni di Inzaghi. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il ragazzo è “apparso molto vivace” in settimana ed ha grandi chance di prendere parte all’incontro.