L’Inter può davvero conquistare la Champions League?

Ogni tifoso dell’Inter che si rispetti ha nel cassetto lo stesso sogno: vincere la Champions League. Quest’anno sarà davvero l’anno giusto per alzare la coppa dalle grandi orecchie? I nerazzurri hanno senza dubbio una ricca storia nelle competizioni europee e quest’anno l’inizio del campionato sembra promettere bene. La spinta necessaria a vincere potrebbe arrivare proprio dall’ultima finale, persa contro il City, ma che comunque ha significato moltissimo per l’umore dei nerazzurri.

Una storia di trionfi

Con ben 5 finali giocate in Champions League, l’Inter ha accumulato traguardi prestigiosi e continua a regalare ai propri tifosi esperienze adrenaliniche da sogno. È un palmares di tutto rispetto. Senza dubbio, i nerazzurri hanno raggiunto l’apice della loro storia in Europa nel 2010 a Madrid. Madrid che è stata brivido, follia, ma anche sogno. L’Inter a Madrid è entrata nell’Olimpo delle squadre con una finalissima vinta contro il Bayer di Monaco. La doppietta di Diego Milito, il Principe, ha condito questo sogno portando la squadra e i suoi tifosi a incendiare il Bernabeu. Una chiusura epica con 3 titoli accumulati nella stessa stagione e uno storico triplete che avrebbe fatto parlare dei nerazzurri anche negli anni a venire. Un ricordo che oggi, dopo 14 anni, fa ancora battere i cuori per questa pazza Inter. Dopo quell’epica stagione abbiamo fatto i conti con alti e bassi, affrontando periodi di ricostruzioni e assestamenti fino allo scorso anno, in cui abbiamo comunque disputato una finale importantissima.

Qualità stellare dell’Inter

Quella che sta vivendo l’Inter è una vera e propria primavera di rinascita. Ogni anno la squadra aggiunge un tassello importante a completare una rosa già molto competitiva e forte. Oggi ha tutti gli ingredienti per competere sia nei campi nazionali che internazionali. Una rosa stellare e lo dimostra anche il fatto che molti interisti giocano ruoli centrali anche in Nazionale. Con questi propositi assisteremo a un campionato al cardiopalmo e la Champions potrebbe diventare un obiettivo sempre più concreto.

Una caratteristica fondamentale di quest’Inter è la capacità di non cedere, grazie alla qualità dei suoi calciatori superiore alla gran parte delle squadre del campionato e non solo quello italiano. Negli ultimi tempi l’Inter sembra un po’ retrocedere in termini di costanza e di rendimento, ma siamo solo all’inizio del campionato. Oggi dobbiamo ritrovare la quadra tra la capacità formale dei nostri giocatori e quella sostanziale, affinché l’obiettivo Champions non sia solo un sogno ma un obiettivo a portata di mano.

Il sogno europeo della pazza Inter

La squadra di quest’anno, pur con le risapute difficoltà, sembra essere atleticamente ma anche mentalmente molto più preparata di quella dello scorso anno. La rosa è molto più equilibrata e competitiva su tutti i reparti. L’attacco è il diamante del campionato e, non a caso, Marcus Thuram è già capocannoniere. Thuram è quell’innesto che forse mancava all’Inter: ha portato freschezza e potenza fisica in attacco e, in generale, ha migliorato l’umore a tutta la squadra.

Lo segue Lautaro, ormai un pupillo dello spogliatoio, con la sua indiscussa fame di vittoria e il suo fiuto per il goal. Ma il progetto Inter non si esaurisce al campo; infatti, Inzaghi può contare su un validissimo turn over, un importante fattore da considerare anche in vista del fatto che la squadra sarà impegnata su tanti fronti e in tante competizioni. Cambiare modulo e strategia potrà essere una mossa vincente e forse quella che riuscirà a traghettare l’Inter verso una memorabile annata. Del resto, la guida di Mr. Inzaghi sembra essere l’asso nella manica dell’Inter. Ha saputo costruire una corazzata solida e ben organizzata, in grado di resistere e rispondere a qualsiasi tipo di urto. Con lui la squadra ha trovato un ottimo equilibrio, anche grazie al fatto che è in grado di modificare gli assetti in corso d’opera, come nel caso della partita contro i Young Boys sul loro terreno di gioco artificiale, e garantire la massima flessibilità da parte della squadra.

Conclusione

La possibilità che l’Inter quest’anno vinca la Champions non è molto remota. Anzi, è più molto fattibile. Sotto la guida di Mr. Inzaghi, l’Inter ha iniziato un percorso in salita e sta dimostrando sempre più di essere in grado di competere ad altissimi livelli. Bisognerà tenere alta la concentrazione e non mollare neanche un centimetro di campo, continuando a far sognare i tifosi sotto al grido “amala pazza Inter”.