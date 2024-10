Dove vedere Inter-Arsenal, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Arsenal in diretta tv e streaming

L’Inter è pronta a vivere la sua quarta partita della prima fase di Champions League, quella che sancirà il giro di boa nella competizione, viste le otto gare previste. Dopo il pareggio contro il Manchester City e i due successi consecutivi con Stella Rossa e Young Boys, la squadra di Simone Inzaghi affronterà l’Arsenal di Mikel Arteta.

Il calcio d’inizio è previsto per domenica 3 novembre alle ore 20:45.

Probabili formazioni Inter-Arsenal

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Arsenal:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

ARSENAL (4-4-2): Raya; Thomas, White, Magalhaes, Timber; Saka, Rice, Merino, Martinelli; Havertz, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta

Informazioni utili per seguire Inter-Arsenal

Inter-Arsenal sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

