Analisi TOTALE Inter-Arsenal: segreti, Preview e Formazioni

1 di 5

L’Inter è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di Champions League. A San Siro, con fischio d’inizio alle ore 21.00, domani sera si giocherà Inter-Arsenal. Una partita che dirà tanto sul percorso delle due formazioni in questa competizione, attualmente appaiate nella parte alta della classifica a quota 7 punti dopo le prime tre partite.

Inter-Arsenal sarà arbitrata da Istvan Kovacs e verrà trasmessa in diretta su Prime Video. Analizziamo dunque tutti i temi della sfida di San Siro, con il calcio d’inizio fissato per mercoledì 6 novembre alle ore 21.00.

PREVIEW INTER-ARSENAL >>>