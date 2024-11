Sono state diramate le designazioni arbitrali per la 12a giornata di Serie A, nella quale spicca Inter-Napoli, posticipo in programma domenica 10 novembre alle ore 20:45. A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi, con Di Paolo al Var e Aureliano nelle vesti di Avar.

42 anni, nato a Roma e della sezione di Aprilia, Mariani è fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, dove ha debuttato il 6 gennaio 2013 in occasione di Chievo-Atalanta; in Serie A vanta ben 155 presenze. Internazionale dal 2019, ha diretto 28 partite di Champions League e la scorsa estate è stato anche scelto per la Coppa America.

I precedenti con l’Inter sono 16 e i nerazzurri hanno collezionato 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Mariani non ha mai diretto sfide tra Inter e Napoli, ma conta già nei precedenti 2 derby d’Italia e 4 derby di MIlano. A questo proposito, non passa inosservata l’ultima partita in cui il fischietto classe 1982 ha arbitrato i nerazzurri: Inter-Milan 1-2 dello scorso 22 settembre. Nessun errore da parte sua, ma sicuramente un precedente che – a livello scaramantico – non è l’ideale.