Chi è Kovacs, l’arbitro di Inter-Arsenal: i precedenti sorridono

Dopo la vittoria ottenuta con un brivido finale sul Venezia in campionato, l’Inter è subito tornata al lavoro per preparare la prossima gara di Champions League. Ad Appiano Gentile non ci sarà neanche il tempo di rifiatare perché tra due giorni si tornerà in campo per la quarta giornata europea contro l’Arsenal di Mikel Arteta.

Una formazione che non sta affrontando il miglior momento della sua stagione, come dimostrato dalla sconfitta nell’ultimo turno di Premier contro il Newcastle, ma che rimane tra le squadre più attrezzate e temibili di tutta la Champions.

In vista della sfida in programma a San Siro mercoledì 6 novembre alle 21.00, è stato designato dall’Uefa Istvan Kovacs come arbitro di Inter-Arsenal. Il fischietto rumeno sarà coadiuvato dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, con Horatiu Fesnic quarto ufficiale. Var affidato al tedesco Christian Dingert e Avar Catalin Popa.

Per quanto riguarda i precedenti, l’Inter non ha mai perso nelle due partite in cui è stato Kovacs ad arbitrare i nerazzurri. Il primo incrocio risale al pareggio con lo Shakhtar Donetsk del settembre 2021 in trasferta, mentre l’ultima sfida arbitrata dal fischietto rumeno evoca un ricordo tanto dolce come illusorio alla squadra di Simone Inzaghi: si tratta infatti della vittoria per 1-0 ottenuta al Meazza lo scorso febbraio all’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid con rete di Arnautovic.