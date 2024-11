ADDIO con la clausola: l’Inter rischia di perdere il suo GIOIELLO

Reduce dalla vittoria ottenuta di misura con il Venezia nell’ultima giornata di campionato, anche grazie alla rete giustamente annullata all’ultimo secondo a Sverko, l’Inter è già tornata in campo per preparare la sfida di mercoledì sera in Champions League con l’Arsenal.

Tra le note più liete dell’ultimo match di Serie A, i tifosi nerazzurri hanno potuto osservare da vicino la crescita impressionante di Filip Stankovic. Il portiere di proprietà dell’Inter si trova in prestito al Venezia ed è diventato da poche giornate un titolare inamovibile. Grazie alle sue parate ed alla gestione del pallone anche con i piedi, ha stregato tutti con la sua prestazione in uno stadio come San Siro.

Per quanto riguarda la formula della sua cessione, però, non giungono buone notizie per chi sperava di rivederlo un giorno difendere i pali nerazzurri. Il classe 2002, infatti, è legato al Venezia da un prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro circa. Si tratta di un’opzione che può diventare obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni.

L’Inter, in cambio, si è riservata il 50% sulla futura rivendita del portiere serbo. Questo l’annuncio del giornalista Matteo Moretto: “Il Venezia ha la possibilità di riscattare Filip Stanković dall’Inter per circa 2 milioni di euro. L’opzione può diventare obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni. Il club nerazzurro si è riservato il 50% sulla futura vendita”.