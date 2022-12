Dove vedere Inter-Gzira United, prima amichevole dei nerazzurri

Tutte le informazioni necessarie per vedere la partita dei nerazzurri

Questa sera l' Inter , senza i giocatori ancora impegnati al Mondiale, Lautaro Martinez, Brozovic, Dumfries e De Vrij , oltre a quelli già eliminati a cui è stato concesso qualche giorno di riposo, scenderà in campo per la prima amichevole del mini ritiro invernale. I nerazzurri, già volati a Malta, affronteranno una squadra del posto, lo Gzira United .

L'Inter scenderà in campo contro lo Gzira, attualmente terza forza del campionato maltese, oggi, lunedì 5 dicembre, alle 18.00 . La partita sarà visibile esclusivamente in diretta streaming, a pagamento, sul canale Facebook ufficiale dell'Inter . Potete comprarla a questo link: https://fb.me/e/43C1lYh3Y .

