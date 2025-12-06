Dove vedere Inter-Liverpool: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-Liverpool, 6^ giornata di Champions League

Dopo la splendida vittoria ottenuta in Serie A contro il Como, l’Inter torna ad assaggiare le emozioni della Champions League a San Siro contro il Liverpool. Nerazzurri che in questa competizione sono chiamati a reagire e lanciare un segnale importante in termini di classifica per rimanere tra le prime otto, soprattutto dopo il passo falso di Madrid contro l’Atletico. Inter-Liverpool si giocherà martedì 9 dicembre con fischio d’inizio alle 21.00.

Inter-Liverpool, dove vederla: Sky o Prime Video?

Inter-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Inter-Liverpool, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Liverpool in diretta insieme a voi!