6 Dicembre 2025
Probabili formazioni Inter-Liverpool: Chivu va sul sicuro
Le possibili scelte di Chivu e Slot
Torna di scena la Champions League e a San Siro si gioca un match di enorme prestigio tra Inter-Liverpool. Una gara che per i nerazzurri arriva tre giorni dopo l’ampio successo per 4-0 contro il Como e nella quale non sono previsti numerosi cambi da parte di Cristian Chivu che dovrebbe affidarsi ai titolarissimi con un paio di dubbi da sciogliere nelle ultime ore (LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-LIVERPOOL).
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Liverpool:
9 Dicembre 2025 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 91 Calligaris, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 94 P. Esposito, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Liverpool 4-2-3-1
Formazione1 – Alisson 2 – Gomez 4 – Van Dijk 5 – Konate 26 – Robertson 38 – Gravenberch 10 – Mac Allister 11 – Salah 8 – Szoboszlai 7 – Wirtz 9 – Isak Arne Slot
Panchina
25 Mamardashvili, 3 Endo, 12 Bradley, 6 Kerkez, 17 Jones, 73 Ngumoha, 18 Gakpo, 14 Chiesa, 22 Ekitike
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: