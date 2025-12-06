Probabili formazioni Inter-Liverpool: Chivu va sul sicuro

Torna di scena la Champions League e a San Siro si gioca un match di enorme prestigio tra Inter-Liverpool. Una gara che per i nerazzurri arriva tre giorni dopo l’ampio successo per 4-0 contro il Como e nella quale non sono previsti numerosi cambi da parte di Cristian Chivu che dovrebbe affidarsi ai titolarissimi con un paio di dubbi da sciogliere nelle ultime ore (LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-LIVERPOOL).

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Liverpool: