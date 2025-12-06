6 Dicembre 2025

Probabili formazioni Inter-Liverpool: Chivu va sul sicuro

Le possibili scelte di Chivu e Slot

Torna di scena la Champions League e a San Siro si gioca un match di enorme prestigio tra Inter-Liverpool. Una gara che per i nerazzurri arriva tre giorni dopo l’ampio successo per 4-0 contro il Como e nella quale non sono previsti numerosi cambi da parte di Cristian Chivu che dovrebbe affidarsi ai titolarissimi con un paio di dubbi da sciogliere nelle ultime ore (LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-LIVERPOOL).

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Liverpool:

9 Dicembre 2025 – 21:00
Meazza, San Siro
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 91 Calligaris, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 94 P. Esposito, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
logo Liverpool
Liverpool 4-2-3-1
Formazione
1 – Alisson 2 – Gomez 4 – Van Dijk 5 – Konate 26 – Robertson 38 – Gravenberch 10 – Mac Allister 11 – Salah 8 – Szoboszlai 7 – Wirtz 9 – Isak Arne Slot
Panchina
25 Mamardashvili, 3 Endo, 12 Bradley, 6 Kerkez, 17 Jones, 73 Ngumoha, 18 Gakpo, 14 Chiesa, 22 Ekitike
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo:
👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.