Chi è Zwayer, l’arbitro di Inter-Liverpool: 4 precedenti

Questa sera torna di scena la Champions League con un grande appuntamento a San Siro: alle 21.00, infatti, è in programma il fischio d’inizio di Inter-Liverpool, big match della sesta giornata della fase campionato. Mentre i nerazzurri sono tornati a vivere un grande momento di forma, gli inglesi vengono da una lunga crisi e sono chiamati a gestire soprattutto il caso Salah esploso nelle scorse ore (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-LIVEPOOL).

Come annunciato dall’Uefa, sarà Felix Zwayer a dirigere il match tra Inter-Liverpool. L’esperto fischietto tedesco sarà coadiuvato da Robert Kempter e Christian Dietz come assistenti, mentre Martin Petersen sarà il IV Ufficiale. Var affidato al connazionale Sören Storks, assistito Christian Dingert come AVar.

Complessivamente, sono quattro i precedenti tra Zwayer e l’Inter e tutti particolarmente fortunati. I nerazzurri, infatti, non hanno mai perso quando sono stati arbitrati dal tedesco: lo storico recita infatti ben tre vittorie conquistate (due in Champions League ed una in Europa League) con un solo pareggio ottenuto contro il PSV nel dicembre del 2018.