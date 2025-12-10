“E’ una vergogna”: bufera totale sull’arbitro di Inter-Liverpool

Con una scelta che rimane inspiegabile anche nel post-partita, Felix Zwayer ha deciso nel finale di mettere il suo zampino sul risultato finale di Inter-Liverpool. Il direttore di gara, richiamato al monitor per un contatto lieve tra Bastoni e Wirtz, ha infatti corretto la sua decisione iniziale concedendo calcio di rigore dinnanzi ad un San Siro giustamente incredulo.

Durante il post-partita, aspre critiche sono state mosse verso Zwayer negli studi di Sky Sport. In particolare Fabio Capello ha gridato allo scandalo, ammettendo: “E’ una vergogna fischiare un calcio di rigore come questo”.

A rincarare la dose ci ha pensato poi l’ex Inter Goran Pandev, il quale ha sentenziato: “L’ha decisa l’arbitro perché l’Inter non meritava di perdere questa partita”.