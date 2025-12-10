Moviola Inter-Liverpool: “Un eccesso il rigore”

E’ stata una partita decisa dagli episodi ed in particolare da un calcio di rigore che a distanza di qualche ora rimane inspiegabile. Nonostante l’equilibrio in campo durante i novanta minuti, alla fine è stato il Liverpool ad avere la meglio sull’Inter grazie al gol nel finale dagli 11 metri. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport di questa mattina:

“Al 13’ pt, giusto il solo giallo a Lautaro: ritrae le gambe nel brutto contatto su Robertson. Al 31’ gol di Konaté: qui il Var fa la cosa giusta perché mostra un contatto – dopo il colpo di testa di Van Dijk – di Ekitike col braccio aperto. Rete annullata: ok. Al 39’, tiro di Thuram intercettato dal braccio di Van Dijk congruo alla dinamica. Al 38’, il rigore: Bastoni trattiene la maglia di Wirtz, gesto non reiterato e non travolgente. Un eccesso la chiamata e anche il rigore assegnato”.