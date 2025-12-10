Calhanoglu e Acerbi, due infortuni complicano la Supercoppa

La partita contro il Liverpool ha lasciato strascichi pesanti in casa nerazzurra. Durante il primo tempo allo stadio San Siro, Chivu ha dovuto rinunciare a due titolari per problemi muscolari: prima Calhanoglu, poi Acerbi. Entrambi hanno chiesto il cambio, complicando i piani in vista della Supercoppa Italiana in programma a Riad.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco si è accasciato a terra già all’11’, toccandosi l’interno della coscia. La prima diagnosi parla di contrattura all’adduttore destro. Forse si è fermato in tempo, evitando conseguenze più gravi. Al suo posto è entrato Zielinski, che ha preso in mano la regia con gli stessi compiti del compagno uscito.

Appena venti minuti dopo è toccato ad Acerbi. Il difensore stava rincorrendo Ekitiké quando ha avvertito un fastidio, alzando subito il braccio verso la panchina. Nonostante il dolore, ha tentato l’intervento per ostacolare il cross dell’attaccante avversario. Uscito dal campo al 31′, ha lasciato spazio a Bisseck, che ha occupato la posizione di braccetto destro mentre Akanji si spostava al centro. Il club ha comunicato un risentimento ai flessori della coscia destra, situazione più seria rispetto a quella del compagno. “Come sto? Così così”, ha detto il difensore passando in zona mista.

Entrambi i giocatori saranno rivalutati dallo staff medico già oggi alla Pinetina e nei prossimi giorni. Serve tempo dal primo dolore per dare una valutazione approfondita. La squadra di Chivu partirà per Riad il 17 dicembre e affronterà il Bologna il 19. Per Acerbi non sembra esserci alcuna possibilità di recupero in tempo, mentre per Calhanoglu resta una minuscola speranza. Entrambi venivano da novanta minuti contro il Como sabato scorso.

Due infortuni nello stesso primo tempo hanno fatto tornare alla mente quanto accaduto nella Champions 2021-22, nel ritorno degli ottavi ad Anfield: anche allora De Vrij e Brozovic, due titolari, finirono ko in un colpo solo contro il Liverpool, complicando la situazione della squadra.