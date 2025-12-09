9 Dicembre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Liverpool 0-1: rigore scandaloso

Le azioni salienti del match di San Siro

Highlights Inter-Liverpool 0-1: gol Szoboszlai

In una partita equilibrata tra Inter-Liverpool, a decidere il match è stata soprattutto una scelta inspiegabile nel finale dell’arbitro Zwayer con l’ausilio del Var. Il fischietto tedesco, richiamato al monitor, ha infatti fischiato un rigore assurdo per un contatto tra Bastoni e Wirtz, trasformato successivamente da Szoboszlai.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Liverpool.

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano