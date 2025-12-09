Pagelle LIVE di Inter-Liverpool: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Partita di grande fascino a San Siro dove l’Inter questa sera ospita il Liverpool di Arne Slot. Scontro diretto a tutti gli effetti tra due big d’Europa che puntano alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League con l’obiettivo di evitare il doppio impegno dei playoff.
Queste le pagelle di Inter-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League.
Pagelle Inter-Liverpool: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6.5 – Respinge in maniera efficace le conclusioni di Jones e Gravenberch, trasmette sicurezza sulle uscite.
AKANJI 6 –
ACERBI 6 – Tiene botta sia su Isak che su Ekitiké fin quando rimane in campo. Poi si fa male al 30′ su uno scatto all’indietro ed è costretto al cambio.
DAL 31′ BISSECK 6 –
BASTONI 6 –
LUIS HENRIQUE 5.5 –
BARELLA 6.5 – Disegna una gran punizione con la quale sfiora l’incrocio dei pali e mette i brividi ad Alisson.
CALHANOGLU SV Chiede subito il cambio per infortunio muscolare. DALL’11’ ZIELINSKI 6 –
MKHITARYAN 6 –
DIMARCO 6 –
THURAM 5.5 – Avvio un po’ leggero.
LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Tra i più attivi del match, tira fuori i difensori del Liverpool e fa girare tutta la squadra con giocate di altissima fattura.
CHIVU 6 –
Inter-Liverpool: il tabellino
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu
LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike.
A disposizione: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky. Allenatore: Arne Slot
Arbitro: Felix Zwayer
Assistenti: Robert Kempter; Christian Dietz
Quarto ufficiale: Martin Petersen
VAR: Sören Storks
Assistente VAR: Christian Dingert