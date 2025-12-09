Incubo Inter, DOPPIO infortunio contro il Liverpool

Primo tempo davvero sfortunato per l’Inter di Cristian Chivu contro il Liverpool, nel match di San Siro valido per la sesta giornata di Champions League. Ben due infortuni, infatti, hanno colpito la formazione nerazzurra che nel giro di mezz’ora è stata costretta ad operare ben due sostituzioni ed utilizzare di conseguenza due dei tre slot previsti per i cambi.

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Hakan Calhanoglu intorno al decimo minuto: come fatto sapere dall’Inter, il centrocampista turco ha avvertito una contrattura all’adduttore destro ed è stato rimpiazzato da Zielinski. Alla mezz’ora, invece, un risentimento ai flessori della coscia destra ha colpito Francesco Acerbi, prontamente sostituito da Bisseck.

Sia Calhanoglu che Acerbi, come fa sapere il club nerazzurro, verranno valutati attentamente nei prossimi giorni con degli esami ufficiali.