Infortunio muscolare: tegola Inter, cambio immediato

Brutte notizie per l’Inter dopo pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Liverpool. Dopo aver sentito un leggero fastidio all’adduttore della coscia destra ed aver subito allertato la panchina nerazzurra, infatti, Hakan Calhanoglu ha chiesto la sostituzione immediata ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Cristian Chivu ha dunque mandato in campo Piotr Zielinski, subentrato quasi a freddo al centrocampista turco. Da valutare le condizioni di Calhanoglu in vista dei prossimi impegni, con la speranza che si sia fermato in tempo e che dunque riesca a recuperare in tempi brevi. Il regista, infatti, sta vivendo un gran momento di forma ed è sicuramente tra i calciatori più importanti dell’organico nerazzurro.