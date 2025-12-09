Moviola Inter-Liverpool: Zwayer si inventa il rigore
Tanti episodi dubbi
Partita ricca di polemiche quella andata in scena questa sera a San Siro tra Inter e Liverpool. Tanti gli episodi da moviola, ma soprattutto un errore abbastanza evidente commesso nel finale dal tedesco Felix Zwayer in occasione del calcio di rigore assegnato al Liverpool per un fallo inesistente di Bastoni su Wirtz.
Andando per ordine, il primo episodio avviene durante il primo tempo al 32′: Konaté insacca sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma il suo gol è viziato da un tocco con il braccio di van Dijk avvenuto in precedenza. Dopo un consulto al Var di circa cinque minuti, l’arbitro viene richiamato al monitor e decide di annullare giustamente la rete.
Sull’azione successiva, in area di rigore del Liverpool, sempre van Dijk respinge vistosamente con il braccio destro aperto un tiro velenoso di Bisseck. Questa volta nessun richiamo al Var, nonostante il tocco sembrasse piuttosto netto.
L’errore assurdo, invece, avviene nei minuti finali del match. Anche stavolta un check durato parecchi minuti in seguito ad una trattenuta leggera di Bastoni su Wirtz, con il tedesco che si lascia andare con un tuffo ai limiti della sceneggiata. Davanti ad un San Siro incredulo, Zwayer decide non solo di rivedere tutto al monitor ma clamorosamente di assegnare anche calcio di rigore. Scelta inspiegabile che boccia su tutta la linea l’operato dell’arbitro tedesco.