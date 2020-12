Dove vedere Inter-Napoli, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Napoli in diretta TV e streaming

Archiviato il successo contro il Cagliari, per l’Inter è già ora di pensare alla prossima partita. Mercoledì sera, infatti, la formazione nerazzurra scenderà in campo al Meazza per la sfida contro il Napoli: uno scontro diretto con una delle principali rivali nella lotta al titolo, da non sbagliare. Superare anche gli azzurri permetterebbe di rilanciarsi con forza nella sfida per il tricolore.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Napoli? La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Su Passioneinter.com sarà possibile seguire l’incontro con la diretta testuale e la nostra live.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne

