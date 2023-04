Dove vedere Salernitana-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Salernitana-Inter

Tornare a vincere, perché i bonus sono praticamente finiti. Se vuole evitare di compromettere per davvero la qualificazione alla prossima Champions League, l’Inter deve tornare al successo in campionato dopo tre sconfitte consecutive. L’avversario non sarà dei più semplici, anzi, la Salernitana di Paulo Sousa è una squadra piuttosto scomoda da affrontare ed è imbattuta da quattro partite. Il calcio d’inizio del match dell’Arechi è all’insolito orario delle 17 di venerdì 7 aprile.

LEGGI ANCHE Le probabili formazioni di Salernitana-Inter: Inzaghi coi titolarissimi

Informazioni utili per seguire Salernitana-Inter

Salernitana-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN.

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. L’incontro dell’Arechi, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Fiorentina in diretta insieme a voi!