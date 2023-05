Dove vedere Inter-Sassuolo, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta TV e streaming

Dopo il grande successo nel Derby di Champions, l’Inter affronta il Sassuolo in casa per proseguire la corsa al quarto posto. Nella 35a giornata di Serie A, i nerazzurri cercano una vittoria fondamentale, con un occhio già alla semifinale di ritorno contro il Milan. Il calcio d’inizio è sabato 13 maggio alle ore 20.45.

Informazioni utili per seguire Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Sassuolo, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Sassuolo in diretta insieme a voi!