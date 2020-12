Dove vedere Inter-Spezia, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Spezia in diretta TV e streaming

Con la vittoria sul Napoli l’Inter di Antonio Conte ha centrato il quinto successo di fila in campionato, trovando finalmente la giusta continuità e portandosi ad un solo punto di distacco dal Milan capolista. L’obiettivo è quello di proseguire il percorso iniziato nella prossima giornata, che vedrà i nerazzurri sfidare l’ostico Spezia di Vincenzo Italiano al Meazza, in una partita in programma domenica 20 alle ore 15.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Spezia? La partita sarà trasmessa da Sky Calcio sul canale 253. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Su Passione Inter sarà possibile seguire l’incontro con la diretta testuale e la nostra live.

Inter-Spezia, le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Sensi, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias

