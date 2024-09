Dove vedere Inter-Stella Rossa, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Stella Rossa in diretta TV e streaming

Si avvicina l’esordio in casa nella nuova Champions League per l’Inter. Dopo il pareggio dell’Etihad Stadium contro il Manchester City, i nerazzurri si preparano alla 2a giornata e sono attesi dalla sfida con la Stella Rossa. A San Siro, gli uomini di Inzaghi cercheranno i primi 3 punti della competizione,

Il calcio d’inizio è previsto per martedì 1 ottobre alle ore 21.

Probabili formazioni Inter-Stella Rossa

Queste le probabili formazioni di Inter-Stella Rossa:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Elsnik, Hwang; Olayinka, Ivanic, Milson; Bruno Duarte. All. Milojevic

Informazioni utili per seguire Inter-Stella Rossa

Inter-Stella Rossa sarà trasmessa martedì 1 ottobre alle 21 in diretta esclusiva da Sky Sport. Ancora in attesa della programmazione ufficiale, la gara, molto probabilmente, sarà trasmessa sui canali sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) Sky Sport 4k (numero 213).

Inter-Stella rossa, inoltre, sarà visibile sulla piattaforma Sky Go e sarà trasmessa in streaming anche da Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Stella Rossa in diretta insieme a voi!