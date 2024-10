Annuncio dall’Inghilterra: “Il Man United ha già scelto Inzaghi”

Il futuro di Erik ten Hag al Manchester United è fortemente in bilico. L’allenatore olandese è ancora una volta nel mirino dei tifosi dopo un avvio di stagione deludente e la dirigenza dei Red Devils sarebbe pronta a valutare la sua posizione già nel corso della prossima sosta nazionali di ottobre, sebbene al momento non siano previsti cambi in corsa.

Secondo il Daily Star, il club di Old Trafford avrebbe però già scelto l’allenatore per la prossima stagione, visto che Ten Hag è destinato a salutare – al più tardi – nell’estate 2025: si tratta di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, tuttavia, sembra ben saldo sulla panchina dell’Inter ed è legato alla società nerazzurra da un contratto fino al 2026, rinnovato negli scorsi mesi a 6,5 milioni netti a stagione.