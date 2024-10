Dalla Spagna – Guardiola lo vuole al posto di Rodri: c’è lo scambio

L’infortunio di Rodri ha acceso qualche campanello d’allarme in casa Manchester City, costretto a rinunciare per diverso tempo a uno dei suoi giocatori più importanti. Una lacuna che Guardiola sembra intenzionato a colmare. E l’obiettivo è un titolarissimo dell’Inter.

Secondo il sito fichajes.net, infatti, il tecnico spagnolo sarebbe pronto a farsi sotto per Hakan Calhanoglu. I Citizens sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio, con il possibile ritorno a Milano di Mateo Kovacic, più un conguaglio di circa 30 milioni di euro in favore dei nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Da capire se arriveranno conferme in merito a questa notizia, anche se la trattativa appare difficile: Calhanoglu ha da poco rinnovato il contratto con l’Inter ed è uno degli irrinunciabili di Inzaghi. Lo stesso giocatore aveva poi rifiutato in estate la corte del Bayern Monaco e un addio non sembra essere realistico.