Le formazioni UFFICIALI di Inter-Stella Rossa Inzaghi cambia tutto

Tutto pronto a San Siro per l’esordio casalingo dell’Inter nella Champions League 2024/2025. Nella 2a giornata, la sfida sarà contro la Stella Rossa, sconfitta in trasferta dal Benfica nel primo turno. La squadra nerazzurra, invece, va a caccia della prima vittoria dopo il buon pareggio in casa del Manchester City.

Inzaghi cambia tanto rispetto all’ultima sfida di Serie A contro l’Udinese, mettendo in pratica parecchio turnover. Tornano titolari Pavard e De Vrij in difesa, mentre le novità a centrocampo sono Dumfries e Zielinski e Carlos Augusto. Coppia inedita davanti, con la prima da titolare per Arnautovic, al fianco di Taremi.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Stella Rossa: