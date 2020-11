Dove vedere Inter-Torino, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Torino in diretta TV e streaming



Si ritorna in campo. Dopo la sosta per le nazionali che ha salutato con una sconfitta (col Real Madrid) ed un pareggio (con l’Atalanta), l’Inter si prepara a tornare in campo e lo farà contro il Torino. Fischio d’inizio domenica 22 novembre alle ore 15:00.

Informazioni utili per seguire il match

Inter-Torino sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su PassioneInter.com sarà fornita poi la diretta testuale del match.

Inter-Torino, le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo.

