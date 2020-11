Verso Inter-Torino, Sensi ancora a parte. Nainggolan scalpita, dietro out uno tra Skriniar e Bastoni

Terminata la seduta di allenamento pomeridiana che ha messo in mostra un gruppo pieno di sorrisi e serenità, Antonio Conte sta iniziando a tirare le somme dell’Inter che ha intenzione di schierare in campo domenica contro il Torino. Domenica alle ore 15 si torna in campo a San Siro ed il tecnico sta valutando le condizioni dei suoi ragazzi, la maggior parte dei quali arrivati solo nelle scorse ore dai ritiri delle loro nazionali. Secondo quanto riportato da Sky, Stefano Sensi ha lavorato ancora a parte, quindi appare difficile che possa essere convocato. Al suo posto scalpita invece Radja Nainggolan, pronto a prendersi almeno una parte della gara.

In difesa dovrebbe riposare uno tra Skriniar e Bastoni, mentre in attacco ballottaggio a tre tra Lautaro Martinez, Lukaku e Sanchez. Le scelte del tecnico saranno inevitabilmente influenzate anche dalla gara di Champions League in programma mercoledì 25 contro il Real Madrid, decisiva per il passaggio del turno nel girone. Ecco qui di seguito la probabile formazione per Inter-Torino.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

