L’agente di Di Gregorio non si nasconde: “L’obiettivo di Michele è tornare a giocare nell’Inter”

Michele Di Gregorio, giovane portiere di proprietà dell’Inter in prestito al Monza, non si pone limiti. E la conferma arriva dal suo agente Carlo Alberto Belloni che, parlando ai microfoni di PianetaSerieB, ribadisce le sue ambizioni per il futuro: “Se dobbiamo parlare di obiettivi a lungo raggio, l’abbiamo sempre detto e non ci nascondiamo oggi: l’obiettivo è quello di tornare a giocare nell’Inter. Michele ci è cresciuto da quando ha 6 anni e abbiamo prolungato per altri 4 anni con i nerazzurri. Anche loro, quindi, hanno la consapevolezza di avere in grembo un portiere di assoluta prospettiva”.

Poi, ecco la risposta sull’ipotesi di diventare il vice di Samir Handanovic, ruolo attualmente ricoperto da un altro giovane talento come Ionut Radu: “Samir ha 32/33 anni, Michele ne ha esattamente 10 in meno. Il percorso che ha portato Handanovic a diventare portiere e capitano dell’Inter, Di Gregorio lo farà e noi ci siamo immaginati di poterlo fare appunto col Monza, che ha grandi progetti e ambizioni. Non si sono nascosti nel dire che vogliono vincere il campionato di B e una volta arrivati in A non intendono fare le comparse. Hanno un potenziale economico tale da poter mantenere la massima serie, cosa che riesce a poche neopromosse proprio per un discorso economico di budget e stipendi”.

