Koeman su Messi: “Secondo me deve restare qui, ma non decido io. Nessuno sa cosa potrà accadere”

Dopo le voci di mercato durate per tutta l’estate e culminate con una permanenza a dir poco forzata, il futuro di Leo Messi continua a tenere banco in casa Barcellona. In particolare, il rinnovo di contratto di Pep Guardiola ufficializzato ieri dal Manchester City ha alimentato ulteriormente le voci di un trasferimento che, almeno a rigor di logica, potrebbe apparire quasi scontato. Dal canto suo però, Ronald Koeman ha voluto mettere le cose in chiaro, parlando della vicenda in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

“Al momento ha ancora un anno di contratto. Secondo me deve restare qui, ma non sono io la persona che deve convincerlo, nessuno sa cosa potrebbe accadere in futuro. È incredibile quello che ha fatto per questo club, è lui l’unica persona che deve prendere una decisione sul suo futuro”, ha affermato Koeman.

