Klopp sui 5 cambi: “Ne abbiamo bisogno. In Italia Juve e Inter con rose importanti, ma anche gli altri club hanno detto sì”

In Italia sono state oggetto di grandi polemiche, ma in una stagione così compressa e, contemporaneamente, colpita dai contagi da Covid-19 rappresentano una risorsa fondamentale. Le famose 5 sostituzioni, concesse dalla parte di campionato post-lockdown e per tutta la stagione attuale, sono state confermate quasi in tutta Europa. L’unico campionato top in cui non sono state ammesse per la stagione corrente è quello inglese, e a farsi portavoce dei sostenitori è stato nientemeno che Jürgen Klopp, che ai microfoni del Daily Mail è stato chiaro: la Premier League ha sbagliato.

“Prima dell’inizio della nuova stagione alcuni pensavano che sarebbe stato un vantaggio per noi, ma in realtà lo non è mai stato – esordisce Klopp -. Non lo è stato nemmeno per un secondo. Tutti gli altri campionati hanno confermato la regola. In Italia, Juventus e Inter hanno le rose più numerose, ma gli altri club sono stati compatti in merito alla necessità di avere i 5 cambi. Ieri sei manager, qui in Inghilterra, hanno cambiato idea. Ne abbiamo bisogno per i giocatori, non per i club. Dicembre e gennaio in una stagione normale sono intensissimi e lo sappiamo. Ma quest’anno, per i club che giocano in Champions League e in Europa League, anche ottobre è come dicembre. E novembre lo stesso. Poi dicembre è ancora dicembre, infine ci sono gennaio, febbraio e tutti gli altri. Siamo tutti d’accordo sul fatto che vogliamo giocare, al 100%, ma ci servono dei piccoli correttivi al campionato. Dobbiamo votare questo pomeriggio, stiamo tutti uniti e votiamo. Qualunque cosa sia stata decisa prima, qualunque contratto sia stato firmato, erano questioni relative al calcio senza il Covid. Giocare il mercoledì sera e poi sabato alle 13.30 non dovrebbe essere possibile. La scienza dice che hai bisogno di almeno 72 ore per recuperare”, conclude il manager del Liverpool.

