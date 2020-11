Clamoroso dalla Francia: “Rennes deluso, Dalbert potrebbe tornare all’Inter già a gennaio”

Neanche il tempo di ambientarsi per bene in campionato e paese nuovi e l’avventura di Dalbert in Francia potrebbe essere già finita. Come riportato da L’Équipe ed altri media transalpini, il Rennes sarebbe così scontento delle prestazioni del brasiliano da essere intenzionato a rispedirlo alla base già a gennaio. Scenario ipotetico ovviamente catastrofico per l’Inter, che si ritroverebbe in casa un calciatore fuori dal progetto e, soprattutto, estremamente svalutato dal punto di vista del mercato.

Sempre secondo l’autorevole quotidiano francese, il Rennes avrebbe valutato le prestazioni di Dalbert – fin qui 6 presenze totali, suddivise equamente tra Ligue 1 e Champions League – come negative anche dal punto di vista dell’atteggiamento, fattore fondamentale che avrebbe spinto la dirigenza a questa decisione. Ora resta da vedere se il brasiliano riuscirà a far ricredere il club entro un mese o se il suo destino sia già irrimediabilmente segnato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<