Inter, tre partite in un mese su DAZN. Il momento ideale per abbonarsi

Il prossimo mese sarà fondamentale per l’Inter di Antonio Conte, che sino alla sosta natalizia dovrà cambiare marcia per agganciare la testa della classifica dopo i tanti punti persi con i pareggi delle ultime giornate e, parallelamente, rialzare la china in Champions League dove dopo le prime tre giornate la squadra nerazzurra è ultima nel suo girone. I tifosi potranno sostenere la formazione nerazzurra su DAZN, che proporrà le sfide con Torino, Bologna e Cagliari. Attiva ora il tuo abbonamento a DAZN.

Il programma delle partite in diretta su DAZN

Domenica 22 novembre, ore 15: Inter-Torino

Sabato 5 dicembre, ore 20:45: Inter-Bologna

Domenica 13 dicembre, ore 12:30: Cagliari-Inter

Non perderti neanche una sfida.