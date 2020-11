Verso Inter-Torino, tegola per Giampaolo: due calciatori positivi al Covid

La sfida fra Inter e Torino, in programma domenica pomeriggio alle ore 15 in quel dello stadio Meazza, sarà caratterizzata ancora una volta dai casi di Coronavirus. Se nella formazione nerazzurra di recente sono risultati positivi Marcelo Brozovic e Aleksandar Kolarov, i test eseguiti a seguito dei rientri dalle Nazionali hanno accertato il contagio anche di due calciatori della società granata. A comunicarlo è stato lo stesso club, con una nota sul proprio sito ufficiale. Ti ricordiamo che potrai seguire Inter-Torino live e in esclusiva su DAZN. Attiva ora.

Di seguito il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.