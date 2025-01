Dove vedere Milan-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming

A quasi un mese dall’ultima sfida in finale di Supercoppa Italiana, sta per giungere di nuovo il momento del derby tra Milan-Inter. Sarà il terzo match di questa stagione, nella quale i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno incassato ben due sconfitte nei precedenti incontri.

L’ultimo, in particolare, ha consegnato ai rossoneri di Conceicao il primo trofeo dell’anno con la conquista della Supercoppa. Per l’Inter, oltre che essere una gara determinante nella corsa scudetto con il Napoli, sarà l’occasione di prendersi una rivincita sui cugini del Milan.

Il calcio d’inizio di Milan-Inter è in programma per domenica 2 febbraio alle ore 18:00.

Probabili formazioni di Milan-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Milan-Inter:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Sergio Conceicao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Milan-Inter

Milan-Inter verrà trasmessa domenica 2 febbraio alle ore 18:00 in diretta da DAZN e da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.

Milan-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

