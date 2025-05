Dove vedere PSG-Inter: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca PSG-Inter, finale di Champions League

L’ultimo match della stagione dell’Inter, prima di una breve sosta pre-Mondiale per Club, sarà anche la più attesa e pesante per tutti i tifosi che sperando in un esito diverso rispetto alla stessa partita di due anni fa. Sabato 31 maggio alle ore 21, i nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano il PSG di Luis Enrique per la finale di Champions League che si giocherà in campo neutro all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

PSG-Inter, dove vederla: Sky o Prime Video?

Questa attesissima finale (leggi qui le probabili formazioni) sarà visibile in diretta televisiva su Sky e gratis su TV8. Nel primo caso il match verrà trasmesso sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251), mentre TV8 trasmetterà l’incontro gratuitamente sul canale 8 del digitale terrestre. PSG-Inter, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire PSG-Inter in diretta insieme a voi!