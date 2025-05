Luis Enrique: “Ecco la chiave per battere l’Inter”

Subito dopo la rifinitura dell’Inter, è toccato al Paris Saint Germain scendere in campo per testare le condizioni dell’Allianz Arena. Ultimo vero allenamento per i francesi prima della finale di questa sera, utile a Luis Enrique per sciogliere il grande ballottaggio tra Barcola e Doué che ancora si porta dietro. Terminata la sessione dei francesi, dunque, il tecnico spagnolo si è presentato in conferenza stampa per presentare l’incontro.

Queste sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È diverso affrontare l’Inter che ha due attaccanti puri. L’obiettivo è portare la partita dove dobbiamo essere più forti, quindi dobbiamo tenere il pallone. Abbiamo preparato tutte le possibilità per frenare l’Inter, ma dovremo adattarci a quello che chiederà la partita. Questa è la chiave. L’Inter fa circolare bene palla, non voglio cambiare la nostra fase offensiva ma dovremo stare attenti a diverse cose, come sempre“.