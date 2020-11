Dove vedere Real Madrid-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Shakhtar-Inter in diretta TV e streaming

Subito pronta a scendere in campo l’Inter di Antonio Conte, di scena martedì 03 novembre alle 21.00 a Valdebebas contro il Real Madrid. La formazione nerazzurra, reduce dai pareggi contro Shakhtar Donetsk e Parma, ha l’obbligo morale di rialzare la testa e cercare di ottenere i tre punti per rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League. In caso di risultato negativo, invece, le cose per l’Inter potrebbero mettersi molto male.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Real Madrid-Inter? La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e in chiaro su Canale 5. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

Shakhtar-Inter, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, S. Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard .All. Zidane.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte.

