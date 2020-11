Mercato – Nainggolan-Cagliari, ripartono i contatti. L’Inter fissa il prezzo

E’ stata una bocciatura quasi definitiva quella di Antonio Conte nei confronti di Radja Nainggolan nelle parole pronunciate dal tecnico leccese durante la conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Parma. Il centrocampista belga, evidentemente, non sta tenendo il passo degli allenamenti nerazzurri, probabilmente anche a causa del malumore che si trascina dietro per il mancato trasferimento in Sardegna durante la scorsa finestra di calciomercato.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, le voci sul ritorno del Ninja al Cagliari potrebbero riaccendersi molto presto. Il club di Giulini non ha ancora rinunciato all’idea di riportare a casa il centrocampista, invocato a gran voce da Eusebio Di Francesco per alzare il tasso di esperienza del suo gruppo. L’Inter, però, rimane ferma sulla valutazione di 12 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di concedere sconti per la partenza di Nainggolan a titolo definitivo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<