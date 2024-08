Dove vedere sorteggio Champions League, diretta tv e streaming

Dove vedere il sorteggio di Champions League in diretta TV e streaming

La nuova Champions League è pronta a prendere ufficialmente il via. Il primo atto sarà il sorteggio delle 36 squadre partecipanti, che dovranno affrontare 8 avversarie diverse, nella nuova formula a girone unico. L’Inter, essendo la vincitrice della scorsa Serie A, sarà in prima fascia.

Il sorteggio si svolgerà giovedì 29 agosto, a partire dalle ore 18.

Le 36 squadre che partecipano alla Champions League

PRIMA FASCIA: Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Borussia Dormund, Real Madrid, Lipsia, Paris Saint Germain, Barcellona, Liverpool.

SECONDA FASCIA: Bayer Leverkusen, Arsenal, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Milan, Bruges, Shakhtar Donetsk, Benfica.

TERZA FASCIA: Feyenoord, Sporting CP, Psv Eindhoven , Celtic, Dinamo Zagabria o Qarabag, Young Boys o Galatasaray, Salisburgo o Dinamo Kiev, Slavia Praga o Lille, Stella Rossa o Bodo Glimt.

QUARTA FASCIA: Girona, Monaco, Stoccarda, Sturm Graz, Bologna, Brest, Aston Villa, Slovan Bratislava o Midtjylland, Sparta Praga o Malmo.

Informazioni utili per seguire il sorteggio di Champions League

Sarà possibile seguire in diretta i sorteggi di Champions League su diverse piattaforme, sia in tv che in streaming. L’evento verrà trasmesso sia in chiaro, sul sito Uefa.com e sul canale YouTube ufficiale della UEFA, sia tramite abbonamento sulle seguenti tv e piattaforme: Prime Video, Sky Sport (canale 201) e Now.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta dalle 17 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire e commentare il sorteggio di Champions League in diretta insieme a voi!