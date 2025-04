Due nuovi KO per Bayern-Inter: non si sono allenati

Altri due possibili forfait in casa Bayern Monaco che destano non poca apprensione alla formazione tedesca in vista del match di andata dei quarti di finale contro l’Inter dell’8 aprile. Vincent Kompany, che nei giorni scorsi ha già perso dei pilastri come Upamecano, Alphonso Davies e Neuer, potrebbe dover rinunciare ad altri due potenziali titolari.

Come riportato dai media tedeschi, infatti, non hanno partecipato in gruppo all’ultima sessione di allenamento Leon Goretzka e Kingsley Coman. Entrambi hanno svolto solamente del lavoro individuale e verranno monitorati costantemente dallo staff medico del Bayern Monaco con l’obiettivo di riaverli proprio contro l’Inter in Champions League.