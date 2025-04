L’ANNUNCIO di Inzaghi sul futuro di Arnautovic all’Inter

In un momento di grande difficoltà in attacco per l’Inter, il contributo di Marko Arnautovic si è rivelato fondamentale per i nerazzurri. L’attaccante austriaco ha segnato 4 gol nelle ultime 5 gare, confermando un ottimo momento di forma, come mai si era visto prima d’ora.

Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Arnautovic all’Inter, dal momento che il suo contratto scade al termine della stagione, sebbene ci sia un’opzione per un ulteriore rinnovo. Proprio del suo futuro ha parlato Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa Italia.

Futuro Arnautovic all’Inter: le parole di Inzaghi

Questa la risposta di Inzaghi alla domanda in conferenza stampa sul futuro di Marko Arnautovic all’Inter:

“Non so cosa succederà. Ho fiducia e stima in Arnautovic e l’ho voluto fortemente. Ha dato tantissimo e in questo momento di bisogno ha dato il suo apporto e speriamo possa darlo da qui alla fine. So che c’è un’opzione nel suo contratto, ma poi quello vedremo a fine campionato. Arnautovic è da quando è qua che dentro e fuori dal campo sta dando una grandissima mano”.