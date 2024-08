Duello di mercato, l’Inter fa la controproposta: “Attesa la risposta”

A una settimana circa dal ritorno del campionato di Serie A, continua il lavoro della dirigenza dell’Inter per perfezionare la rosa in vista della prossima stagione. Al centro dei pensieri, allora, ci sono anche alcune cessioni, come quella di Issiaka Kamate.

Stando a quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, i nerazzurri avrebbero fatto una controproposta all’Anderlecht, che si era fatto avanti con una proposta prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ora c’è attesa per la risposta del club belga, che sta provando a spuntarla nel duello di mercato con il Mirandes.

Anche il club della seconda divisione spagnola ha avanzato una proposta di prestito, mentre sembrano aver abbandonato la pista Kamate il Verona e Palermo, che erano state accostate al giocatore nelle scorse settimane.